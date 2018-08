"Il mio ultimo giorno di set è iniziato così, in un vero pronto soccorso ": con la foto del referto medico, Barbara d'Urso ha raccontato nelle storie di Instagram la sua piccola disavventura proprio alla fine delle riprese della serie tv " Dottoressa Giò ", che la vedrà di nuovo protagonista. Ma la conduttrice ha già tranquillizzato i fan: è tornata a Milano ed è pronta per la nuova stagione televisiva che sta per partire.

"Come stiamo? Beh, ho preso una sorta di cazzottone... non posso raccontare il perché ma questa macchina mi salverà" ha detto la d'Urso, mostrando proprio un macchinario medico in un video su Instagram. Il trauma all'emicostato sinistro però non ha lasciato conseguenze: la prognosi dei medici del Policlinico Casilino di Roma è di 5 giorni, come si evince dal referto postato dalla stessa conduttrice.



Per tranquillizzare i follower, la d'Urso ha prima postato una breve clip: "La Dottoressa Giò di nuovo a Pomeriggio 5! Ciao amici sono di nuovo qua a Cologno, che meraviglia... Buongiorno!!!!!" e poi ha pubblicato una foto, scesa dal treno, con la didascalia: "Tornata a Milanoooooo! Tra 4 giorni in diretta con voi per un’altra stagione pazzesca!!!!".