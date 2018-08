"Dopo 14 anni ho ripreso il timone del 'Grande Fratello' e l'ho riportato in auge. E ora nello stesso anno, dopo 20 anni riparte la 'Dottoressa Giò'". E' un periodo di grandi soddisfazioni professionali per la conduttrice. Grande lavoratrice, severa con i collaboratori, i colleghi di Cologno l'hanno soprannominata "l'aguzzina" per i suoi ritmi di lavoro. Lei ammette candidamente di lavorare con passione e dedizione e di non sopportare chi non fa altrettanto: "Non mi piace chi lavora per timbrare il cartellino".



Le sue trasmissioni sono le "sue creature" e ci si dedica anima e corpo. Il risultato? Milioni di spettatori che la seguono fedelissimi e altrettanti follower su Instagram. Certo c'è anche chi la critica e l'accusa. Ma Barbara non si sofferma sui dettagli, non vuole "fomentare le polemiche": "Alla fine, negli anni, ho imparato a costruire castelli con le pietre che mi tirano addosso” ha detto la presentatrice.



Donne che stima? "Maria de Filippi" dice, e negli altri ambienti anche "le ricercatrici, i medici, le volontarie... donne che combattono ogni giorno". I suoi maestri? Garinei e Foà per il teatro. Pippo Baudo per la televisione.



Il suo salotto del pomeriggio è ambitissimo da tutti, politici compresi: "I politici vengono da me perché li metto a loro agio. E' diverso. Faccio anche domande scomode ma non li attacco. Li metto nelle condizioni di rispondere".



Sul piano privato infine non esita ad ammettere di essere "drogata" di popolarità, le piace piacere, è corteggiata e questo la rende serena, reagisce di pancia e in amore non si annoia mai. Quindi rivendica il fatto di non avere mai usato la chirurgia estetica anche se ne è a favore: "Grazie a Dio la natura mi ha voluto bene".