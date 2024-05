03 maggio 2024 12:02

Avaria al motore, lʼaereo è costretto ad atterrare in spiaggia

Un aereo da turismo ha effettuato un atterraggio di fortuna su una spiaggia di Long Island a causa di un guasto al motore. Il pilota e il passeggero non hanno riportato ferite. La scena è stata ripresa da una studentessa che era in spiaggia per osservare il tramonto.