Ritmi serrati sul set con 12 ore di riprese 6 giorni su 7, la "Dottoressa Giò" torna esattamente 20 anni dopo l'ultima serie e sarà uno dei pezzi forti della programmazione della fiction targata Mediaset. Ad interpretarla sarà ancora una volta una delle stakanoviste della televisione italiana. "Dopo anni di insistenze con i vertici Mediaset ho vinto io. E così il giorno dopo la finale del 'Grande Fratello 15' ho iniziato a girare sul set. Terminerò il 2 settembre, esattamente il giorno prima di iniziare in diretta la nuova stagione di 'Pomeriggio Cinque'" racconta la d'Urso.



"Ho conservato gelosamente tutto del personaggio, persino i costumi di scena. Come allora ho seguito il training in corsia prima di iniziare a girare seguendo parti naturali e parti cesarei, un'emozione vera" racconta ancora. Ma che risvolti avrà questa volta il personaggio della ginecologa Giorgia (Giò) Basile? "Sarà una donna moderna, aprirà un centro per difendere le donne vittime di abusi. Le mogli picchiate dai mariti le difenderei con le mie mani se solo potessi. Alla politica chiedo leggi più severe anche sullo stalking. Ma la serie non finirà qui: ci saranno anche storie che riguardano l'omosessualità e i figli di famiglie arcobaleno".



Perché vediamo la Dottoressa sanguinante a terra nelle immagini pubblicate da "Gente"? E' presto per saperlo, perché la trama è ancora top secret ma è la stessa d'Urso a svelare qualche indiscrezione. "Accusata ingiustamente di inadempienza nei confronti di una paziente che si era tolta la vita mentre in realtà era vessata dalle violenze del marito, Giò viene assolta e ritorna in ospedale nel suo ruolo di ginecologa. Ma ha un obiettivo preciso: vuole aprire un centro antiviolenza per accogliere e aiutare le donne in difficoltà". Ed è probabile che alla fine Giò finisca per essere vittima della stessa violenza che vuole combattere.



Tra le curiosità che riguardano la serie, girata in parte nell'ospedale romano "San Carlo di Nancy", la presenza nel cast di Christopher Lambert, nei panni ancora misteriosi di un cattivo, e quella di Rocco Tanica, ex tastierista degli "Elio e le storie tese".