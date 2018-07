La divisa verde, il camice bianco e il tesserino con la scritta: "Dottoressa Giò". Dopo vent'anni Barbara d'Urso torna a vestire il famoso camice per la tv. Quattro puntate che andranno in onda su Canale 5 dirette da Antonello Grimaldi. "Ho insistito così tanto per far rivere la serie che alla fine hanno dovuto accontentarmi, lavorerò sul set tutta l'estate, ho cancellato le ferie, è un sogno che si avvera", racconta in esclusiva a "Tv Sorrisi e Canzoni".