03 maggio 2024 11:58

Città del Messico, studenti universitari si accampano in solidarietà con i palestinesi

Decine di studenti si sono accampati all'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) in solidarietà con i palestinesi e contro la guerra di Israele contro Hamas a Gaza. "Siamo qui a sostegno dei nostri compagni che vengono repressi con la violenza in Francia, in Germania e negli Stati Uniti", ha detto un manifestante.