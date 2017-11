Aida Yespica, ecco il nuovo fidanzato Geppy

E' tornato l'amore nella vita della venezuelana Aida Yespica . Come svelato dal settimanale " Spy " nel numero in edicola sabato 19 agosto, il fidanzato dell'esplosiva showgirl si chiama Giuseppe Lama, detto Geppy , napoletano di 30 anni, figlio di una famiglia che lavora nel settore dell'ottica a livello mondiale. Tgcom24 offre in anteprima uno scatto che ritrae la nuova coppia dell'estate.

I due si sono conosciuti poche settimane fa a Ibiza e non si sono più lasciati, tanto che hanno deciso di trascorrere insieme un rilassante weekend a Bormio, per poi volare a Miami, dove vive il figlio di lei (Aron, nato dalla relazione con l'ex calciatore Matteo Ferrari).



"È stato un colpo di fulmine inaspettato", ha confidato la Yespica al settimanale. Solo pochi giorni prima dell'incontro con il nuovo fidanzato, la showgirl aveva deciso di chiudere la relazione con l'imprenditore Enrico Romeo. "Ma adesso mi dovrò già separare da Geppy" spiega Aida, che infatti sta preparando le valigie per partecipare alla seconda edizione del reality show "Grande Fratello Vip", in partenza lunedì 11 settembre su Canale 5.