Aida Yespica, in attesa del Gf vip, mostra in anteprima... le curve

Riemerge dalle acque termali come una dea e si lascia immortalare di spalle così che il suo ben tornito lato B diventi il protagonista assoluto dello scatto. E' un piccolo omaggio in anteprima per i suoi fan. Aida Yespica sarà infatti tra i protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello vip, e siamo certi che non nasconderà le sue sexy curve sotto abiti castigati. E intanto ritrova il sorriso con un imprenditore napoletano...

Capri, Ibiza, Bormio, Napoli, Roma. Non si può dire che l'estate di Aida non sia frizzante. Da quando ha chiuso la sua storia d'amore con l'imprenditore Enrico Romeo la modella è sempre in viaggio... in costume. Su Instagram una carrellata di scatti hot mettono a nudo la sua bellezza, dal décolleté prorompente alle curve del sedere al ventre scolpito. Dettagli, che secondo alcuni rumors, potrebbero aver catturato l'attenzione di un altro imprenditore, questa volta napoletano, con cui Aida sarebbe stata pizzicata in una "calorosa" notte romana.



Che il suo cuore sia già tornato a battere? Difficile saperlo, certo è che a breve la showgirl entrerà nella Casa di Cinecittà per il Gf vip e i due non si vedranno per un po'. Una relazione già messa a dura prova...