"Grande Fratello Vip", ecco tutti i concorrenti del reality

Dopo aver ospitato il tronista Andrea Damante l'anno scorso, il Gf Vip accoglierà adesso la fidanzata senza peli sulla lingua Giulia De Lellis . A completare la sezione femminile la simpatica pallavolista Veronica Angeloni , la showgirl Aida Yespica e Cecilia Rodriguez , che lascerà fuori il fidanzato Francesco Monte per entrare in coppia con un altro uomo: il fratello Jeremias . A loro potrebbe aggiungersi all'ultimo momento anche l'ex tronista Rosa Perrotta , al momento però non confermata.

Chi saranno invece i maschietti della Casa? A mostrare i muscoli in questa edizione Stefano Sala, ex marito di Dayane Mello, e il tronista Luca Onestini che si separerà per qualche tempo dalla gelosissima fidanzata Soleil. Anche Ignazio Moser, figlio del campione di ciclismo Francesco, si è preso un periodo di pausa dalla compagna e spera che il reality possa chiarirgli le idee. Dentro la Casa anche tanti volti della tv come Marco Predolin, Daniele Bossari e il comico di "Colorado" Gianluca Impastato. A chiudere il cerchio due personalità forti Ivan Cattaneo e Cristiano Malgioglio, con quest'ultimo che ha già avvertito la produzione: "Se trovassi dei capelli nel lavandino potrei impazzire". Una convivenza che promette di regalare molte sorprese...