Lavori in corso per il "Gf Vip" Alfonso Signorini e Ilary Blasi entrano nella Casa...

Il "Grande Fratello Vip" sta per tornare. Mentre gli addetti ai lavori preparano la Casa che ospiterà le nuove celebrità del reality, Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono già entrati per dare un'occhiata. Nella clip si vede la coppia aggirarsi per le stanze, ricreando i momenti cult che hanno caratterizzato la scorsa stagione: primo fra tutti l'uscita a sorpresa di Pamela Prati e la richiesta a gran voce di un taxi che la portasse via.