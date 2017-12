Buon esordio per il primo appuntamento con la seconda edizione di " Music ", la trasmissione condotta da Paolo Bonolis, che ha raccolto 3.222mila spettatori, per uno share del 15,32%. Il momento più atteso della serata è stata l'intervista con Marilyn Manson , che ha parlato parla di se stesso e delle sue passioni rispondendo alle curiosità del padrone di casa sul proprio look e sulla sua musica.

"Quando ero Bryan non mi piacevo". Così ha esordito Marilyn Manson nella sua intervista con Paolo Bonolis. Tra le tante cose ha ammesso di essere fan della serie di Paolo Sorrentino, "The Young Pope", e di adorare Fellini, e poi ha parlato del suo ultimo album "Heaven Upside Down". "È il primo angelo caduto all’inferno" ha spiegato a Bonolis gli chiedeva del suo tatuaggio di Lucifero, uno fra i tanti motivi per cui Manson è malvisto dai suoi accusatori. "Forse tutti potremmo essere l’angelo ribelle caduto e salvare il mondo adesso, e forse se c’è uno che può farlo sono io”.



GIANCARLO SCHERI: "SERATA INTERNAZIONALE DAVVERO MAGICA" - "Music, l’evento musicale di Paolo Bonolis, ha regalato ai telespettatori di Canale 5, una nuova e bellissima pagina di televisione. Una qualità altissima per uno show internazionale con ospiti del calibro di Gianni Morandi, Luca Zingaretti, Riccardo Cocciante, Luis Fonsi, Vittorio Grigolo, Levante e Marilyn Manson. Paolo, come sempre grande mattatore, ha reso la serata di ieri davvero magica, non solo grazie all’energia pura della musica ma anche grazie alle sue magistrali interviste che hanno regalato, ai telespettatori, momenti di grande emozione. Un grazie particolare a Luca Laurenti che ha affiancato Paolo in modo eccellente, a tutti gli ospiti, al maestro Diego Basso, a Gianmarco Mazzi e agli autori, alla regia di Roberto Cenci e alle squadre artistico/produttive Mediaset, Arcobaleno Tre e Sdl 2005. Appuntamento a mercoledì prossimo con la seconda puntata".