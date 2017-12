Riccardo Cocciante incanta il pubblico con "Michelle", famosa canzone dei Beatles

Mercoledì 6 dicembre, a Music, Riccardo Cocciante si è esibito ancora una volta con "Michelle", un brano che ha fatto la storia della musica. La cantò per la prima volta per il film "All This and World War II", documentario sulla Seconda guerra mondiale presentato a Cannes nel 1976. Cocciante fu l'unica presenza non anglosassone tra gli artisti che collaborarono alla colonna sonora, interamente costituita da cover dei Beatles eseguite da artisti del calibro di Elton John, Rod Stewart e Tina Turner.