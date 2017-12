Levante si esibisce con una cover di "Vita", storico brano di Lucio Dalla e Gianni Morandi

Nel corso della prima puntata di Music andata in onda mercoledì 6 dicembre, la cantante e giudice di X Factor 11 Claudia Lagona, in arte Levante, si è esibita in una cover delle sue canzoni del cuore. "Vita", di Lucio Dalla e Gianni Morandi, è una passione di origini lontante, racconta l'artista, che ha deciso di trasformarla in una cover da quando sua zia le chiese di inciderla perché la regalasse al marito.