Arriva "Music", Paolo Bonolis: "Farò duettare Marilyn Manson e Laurenti"

Tanti ospiti e duetti inaspettati nella prossima stagione di " Music ". Dal 6 dicembre Paolo Bonolis torna in prima serata al timone dello show di Canale 5 dedicato ai grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale e le sorprese non mancheranno. "Sarà ospite Marilyn Manson e mi aspetto già le polemiche , perché viviamo in un Paese cattolico. Non so cosa potrà succedere con Laurenti. Certo sono una bella coppia" ha svelato a Sorrisi.

Oltre a Manson, "che ha firmato pagine molto importanti di musica di qualità", tanti altri artisti proveniente dagli ambiti più diversi. Tra i nomi in programma figurano infatti anche attori come Luca Zingaretti, Checco Zalone, Claudio Santamaria e Mickey Rourke, oltre alla leggenda del tennis John McEnroe, "Suonerà la chitarra, sarà una performance rock, chitarra e voce" anticipa Bonolis .



Tre prime serate in cui si alterneranno in studio i grandi artisti di casa nostra come "Gianni Morandi, Max Pezzali, Massimo Ranieri, Riccardo Cocciante e Giorgio Moroder. Ciascuno aggiungerà la sua ciliegina sulla torta", con un occhio anche al panorama internazionale: "Avremo Noel Gallagher e ci sarà anche Luis Fonsi. Ha una storia musicale stupefacente, mi aspetto una performance curiosa da lui".



Tra gli ospiti di 'Music' anche la cantautrice Levante e Riki, ex allievo di Amici: " I fenomeni li sfornano anche i talent. Mica è una brutta parola, una volta d'era 'Un disco per l'estate' e ora ci sono i talent".