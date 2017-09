"Verissimo", Al Bano: "Sono ancora assieme a Loredana Lecciso"

"Sto vivendo una fase eccezionale con Loredana Lecciso. Lei è molto più saggia e colta di quello che gli altri possono pensare". Lo ha detto Al Bano , ospite della puntata di " Verissimo " di sabato 23 settembre . Il cantante si confida su Loredana: "Eravamo arrivati a un passo dal dirci addio, ma onestamente né io né lei abbiamo avuto la forza di separarci". E specifica: " In nome dei nostri figli, e non solo per quello, siamo ancora insieme ".

Il "leone di Cellino" parla anche della sua ex-compagna Romina Power e dice: "Ho accettato con grande dolore che Romina se ne andasse. In quel periodo ho mangiato veleno". E alla domanda della conduttrice Silvia Toffanin che gli chiede se abbia mai pensato di farla finita, risponde: "Devo confessare che qualche volta ho avuto un brutto pensiero, ma poi mi sono detto che ero scemo".



Anche con l'ex moglie, dopo la tempesta della separazione e gli anni di silenzio, sembra essere tornato il sereno. A tal proposito confida: "Io e Romina abbiamo trovato un bel modus vivendi attraverso la musica. L'amore può finire, ma il rispetto no e noi abbiamo recuperato il nostro rapporto". E chiosa: "Siamo una coppia molto ben affiatata sul palco. Lei ha fatto le sue scelte e io le ho accettate".



Infine, Al Bano - che afferma: "La fabbrica dei figli per me è chiusa" - sembra pronto, invece, per avere tanti nipotini: "Non vedo l’ora di diventare nonno, ma non ci sono avvisaglie".