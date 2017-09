"Verissimo", ecco le immagini più recenti di Fabrizio Corona

Nella puntata del 23 settembre su Canale 5, " Verissimo " mostra in esclusiva le immagini più recenti di Fabrizio Corona , ripreso qualche settimana fa fuori dal carcere di San Vittore , mentre si reca con gli agenti all'ospedale Gaetano Pini di Milano per una visita. La fidanzata Silvia Provvedi spiega che l'ex-manager dei paparazzi "si è fatto male ad una mano giocando a calcio in carcere", e confessa: " Mi manca , e abbiamo parlato di matrimonio ".

Fabrizio Corona, che dopo la decisione del magistrato di sorveglianza non potrà lasciare il carcere, ha iniziato per protesta lo sciopero della fame. A tal proposito Silvia Provvedi confida: "Sono preoccupata, non non sta mangiando da una settimana. Lo farà fino a quando non verrà fissata un'udienza. E' molto deluso e non si capacita per questa ennesima ingiustizia subita". E aggiunge: "Soffre ma non piange perché ha carattere ed è molto determinato".



La ragazza, che ha sempre sostenuto l'ex-manager dei paparazzi, continua a sognare un futuro insieme a lui: "Fabrizio mi manca, è durissima, ma sono disposta ad aspettarlo ad ogni costo. Sogno un futuro positivo insieme. Abbiamo parlato anche di matrimonio".