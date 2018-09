"Solo", grandi novità nella seconda stagione: ecco il promo in anteprima esclusiva

Marco Bocci sta per tornare. Dopo il grande successo della prima stagione, l'attore riprende il suo personaggio di Marco Pagani, nome in codice: Solo. "Solo - Seconda stagione" arriverà su Canale 5 a fine settembre, per le nuove avventure dell'agente sotto copertura. Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva il nuovo promo in cui vengono svelate alcune novità clamorose della prossima stagione.