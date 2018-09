"Solo Seconda Stagione", Marco Bocci vuole i soldi del boss

" Solo Seconda stagione " è l'attesissima conclusione del racconto iniziato con le 4 puntate della prima serie. La storia riprende il 23 settembre in prima serata su Canale 5 un minuto dopo la conclusione della prima stagione, per seguire l’operazione sotto copertura di Marco, il poliziotto infiltrato dal nome in codice "Solo" interpretato da Marco Bocci . Nel cast anche Peppino Mazzotta e Carlotta Antonelli . Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Invece di abbandonare la sua missione all'interno della famiglia 'ndranghetista dei Corona, Marco sceglie di andare avanti per riportare a casa Agata, la figlia del boss Antonio sposata da Marco nella prima stagione, rapita da un’organizzazione mafiosa.

In questa scena adrenalinica Marco deve rientrare in possesso dei soldi del boss Corona che servono per pagare il riscatto ai rapitori, ma chi li custodiva aveva in mente piani diversi...