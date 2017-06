"Sarabanda," torna il quiz musicale: riecco Papi, l'Uomo Gatto e il gioco del "7X30"

"Provo una forte emozione e sento una grande responsabilità nel riprendere il programma...", racconta Papi a Tv Sorrisi e Canzoni. Lo show sarà strutturato in modo che "in ogni puntata quattro campionissimi sfideranno quattro aspiranti campioni. Alla fine solo uno si aggiudicherà la Coppa", continua il conduttore.



"Tra i campioni ci saranno sicuramente L'Uomo Gatto, Valentina, la Professoressa, Allegria, Coccinella e Tiramisù... tutti quelli a cui il pubblico è affezionato". E tra i giochi più celebri del quiz? Saranno confermati "Asta musicale", "Pentagrammo", "Spaccasecondo, "7X30"... ma anche tante sorprese". La sigla dello show sarà il brano "Mooseca", che Papi ha inciso per il suo debutto da cantante con il rapper Danti, è che ha giù totalizzato quasi 8 milioni di visualizzazioni su YouTube. La nuova "Sarabanda" avrà sicuramente un sapore diverso e più attuale grazie anche all’apporto del mondo web e social.



La trasmissione ha infatti una pagina Facebook/SarabandaTV, ed è su Instagram e Twitter all'indirizzo @SarabandaTV. “

Sarabanda” in prime time, oltre al gioco musicale, cuore del programma, avrà anche momenti di spettacolo con l’orchestra SaraBand, i balletti, lo stesso Papi che si metterà in gioco in prima persona e “ospiti a sorpresa”, anche internazionali, in collegamento o in studio.