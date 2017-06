Sarabanda riapre i battenti: Papi lancia il casting via Facebook

" Sarabanda - Il gioco della musica " sta tornando. Il programma cult condotto da Enrico Papi andrà in onda con tre puntate speciali a giugno. Ci saranno alcuni dei campioni storici, dall'uomo gatto a Valentina, ma anche tanti concorrenti nuovi. E infatti il conduttore ha lanciato via Facebook i casting per il programma, che si terranno il 25 maggio agli studi Elios di Roma, gli studi dove storicamente il programma veniva registrato.

"Sarabanda" è andato in onda per sette anni, dal 1997 al 2004, diventando un appuntamento fisso del preserale. Merito del meccanismo del gioco, certo, ma soprattutto dei personaggi che hanno caratterizzato quella stagione, trasformando il programma di Enrico Papi in qualcosa a cavallo tra il quiz a premi e il varietà. L'Uomo gatto, Fragolone, Tiramisù, Allegria, Pikachu e tanti altri. I campioni sono passati alla storia con i loro soprannomi. Qualcuno di loro si è anche cimentato in altri programmi a premi, come Valentina (non vedente dalla nascita e dotata di orecchio assoluto), che partecipò a "Superbrain - Le supermenti", o l'Uomo gatto, visto a "Caduta libera". E il prossimo a entrare nella storia della tv chi sarà?