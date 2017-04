Enrico Papi adesso canta: ecco "Mooseca", il primo singolo

Esce il 27 aprile, in digitale, " Mooseca ", il primo singolo di Enrico Papi . Il celebre conduttore di "Sarabanda" ha scritto assieme a Danti (rapper e cantautore, frontman dei Two Fingerz, nonché autore degli ultimi due successi di Fabio Rovazzi) un brano destinato sia al mondo dei club che a un pubblico che ama divertirsi e ironizzare sulla vita. Guarda su Tgcom24 il videoclip .

All'interno della canzone, prodotta dai Marnik (duo di DJ amatissimi sia in Italia che all’estero) assieme ai Widemode (due giovanissimi DJ emergenti scoperti dallo stesso Enrico), sono presenti diversi riferimenti e citazioni al noto programma televisivo, andato in onda su Italia 1 dal 1997 al 2004, che ha portato Enrico Papi nelle case di tutti gli italiani.



Il videoclip, firmato da Papi e dal regista Mauro Russo, già autore di decine di videoclip musicali per i più grandi artisti italiani (da J-Ax e Fedez ad Alessandra Amoroso, da Marco Mengoni a Max Pezzali), vede come protagonisti, oltre a Papi che interpreta vari personaggi tra cui Justin Bieber, anche l’uomo gatto, il Pancio, Laura Cremaschi ovvero La Bonas di “Avanti un altro”, Vittorio Sgarbi e molti altri.



Perché “Mooseca”? Perché da quasi un anno questa parola, lanciata da Enrico a Sarabanda, rappresenta uno dei più grandi tormentoni sui social. Centinaia di migliaia di ragazzi, infatti, seguono fanaticamente Papi soprattutto su Instagram e Facebook, utilizzando questo slogan nei loro meme, facendolo così diventare di un fenomeno virale. Le coreografie, con Papi protagonista, circondato da oltre 30 ballerini, sono state ideate da Simone Baroni.