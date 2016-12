Tavecchio: "Italia-Albania si gioca a Genova"

18:11 - L'alluvione che ha colpito Genova nei giorni scorsi non lascia indifferente il calcio italiano. Il presidente della Figc Carlo Tavecchio, infatti, ha annunciato che la prossima sfida amichevole fra Italia e Albania si giocherà allo stadio Ferraris il prossimo 18 novembre. Il match si disputerà a 48 ore di distanza dalla sfida con la Croazia, valida per le qualificazioni europee: "Ci offriamo come strumento per la ricostruzione" ha detto Tavecchio.

L'amichevole inizialmente doveva disputarsi a Parma. Ma Tavecchio, con questo gesto, ha voluto annunciare il sostegno degli azzurri e dell'intero "mondo del calcio alla gente ligure. La Figc e la sua Nazionale vogliono fare la propria parte per aiutare la città di Genova, duramente colpita dall'alluvione". Il presidente federale ha attivato subito la struttura federale per organizzare allo stadio Ferraris la gara del 18 novembre. "Il calcio - ha detto Tavecchio - deve essere sempre sensibile di fronte a drammi che feriscono l'intero Paese. Siamo consci del ruolo sociale che abbiamo".