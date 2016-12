Italia, è l'ora di Pellè

13:48 - E' Graziano Pellè la grande novità dell'Italia che questa sera affronterà Malta a La Valletta per la terza gara di qualificazione agli Europei francesi del 2016. L'attaccante del Southampton, 29 anni, farà coppia in attacco con Immobile, unico punto fisso del reparto avanzato di Antonio Conte. Rispetto al match contro l'Azerbaigian Conte cambierà praticamente tutto il centrocampo, dove solo Florenzi e Marchisio partiranno nuovamente titolari.

Per il resto ci sarà Verratti al posto di Pirlo e ci saranno, soprattutto, due esterni offensivi come Candreva e Pasqual. A gara in corso troverà probabilmente spazio anche Destro, che il ct potrebbe schierare al posto di Immobile se le cose, nel frattempo, dovessero essersi messe decisamente bene. Intoccabile la difesa, con il trio Ranocchia-Bonucci-Chiellini più che confermato.Inutile dire che contro Malta la vittoria, possibilmente larga, è un imperativo. Nelle prime due partite Malta ha infatti raccolto zero punti e, soprattutto, subito 5 reti senza segnarne nemmeno una. Il che, al di là delle parole di Conte che ha parlato giustamente di squadre comunque difficili da affrontare, lascia pensare a un impegno non proibitivo per gli azzurri, attesi poi a novembre dalla sfida contro la Croazia, vero spartiacque nella lunga corsa alla qualificazione. Queste, intanto, le probabili formazioni di questa sera:

Malta (3-5-1-1): Hogg; Z. Muscat, Agius, Camilleri; Grioli, P. Fenech, R. Muscat, R. Fenech, Failla; Schembri; Mifsud. All.: Ghedin

Italia (3-5-2): Buffon; Ranocchia, Bonucci, Chiellini; Candreva, Florenzi, Verratti, Marchisio, Pasqual; Pellè, Immobile. All.: Conte

Arbitro: Hategan (Rom)