Clicca, installa gli RSS di Tgcom24

L'utilizzo degli RSS consente a tutti i lettori di essere aggiornati in tempo reale direttamente sul computer su tutto quello che viene pubblicato su Tgcom24, senza dover tenere sempre aperto nel tuo browser il sito web. Un messaggio di notifica infatti apparirà sul tuo pc ogni volta che Tgcom24 pubblica una notizia nuova.



Usare gli Rss è semplicissimo: basta scaricare un software gratuito, installarlo seguendo le semplici indicazioni automatiche e quindi lanciarlo. Una volta installato il software, il lettore - per registrarsi gratuitamente al servizio - dovrà copiare nel menu "Address" del programma gli indirizzi delle pagine di Tgcom24 che più gli interessano (l'elenco è in fondo alla pagina, ndr) e cliccare sulla voce "Subscribe" per confermare la registrazione. Ogni utente può registrarsi a più feed RSS del Tgcom24.



Dallo spazio in basso a destra dello schermo del tuo pc comparirà, ad intervalli di tempo regolari, una piccola finestra per avvisarti che il software ha individuato delle novità nelle sezioni che avete sottoscritto.



Ogni lettore - modificando le proprietà della sottoscrizione - può scegliere i tempi dell'aggiornamento, venendo informato ogni 15 minuti, ogni mezz'ora oppure ogni ora della pubblicazione di nuove notizie.





ECCO I FEED RSS DI TGCOM24.IT:



Home page

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/homepage.xml



Economia

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/economia.xml



Cronaca

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/cronaca.xml



Mondo

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/mondo.xml



Politica

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/politica.xml



Sport

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/sport.xml



People

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/people.xml



Televisione

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/televisione.xml



Spettacolo

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/spettacolo.xml



Donne

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/donne.xml



Motori

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/motori.xml



Skuola

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/skuola.xml



Magazine

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/magazine.xml



Green

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/green.xml



TgTech

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/tgtech.xml



Salute

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/salute.xml



Cultura

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/cultura.xml



Animali

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/animali.xml



Viaggi

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/viaggi.xml



Ultimissime

http://www.tgcom24.mediaset.it/rss/ultimissime.xml