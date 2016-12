Euro 2016, qualificazioni: Russia bloccata, Inghilterra ok

21:21 - Vola l'Inghilterra che resta a punteggio pieno mentre delude la Russia nella terza giornata delle qualificazioni a Euro 2016. Gli inglesi del ct Hodgson vincono anche in Estonia grazie a una punizione di Rooney e restano la vetta del gruppo E. Nel G la squadra di Capello viene fermata sull'1-1 dalla Moldova (Epureanu risponde a Dzyuba) e così al comando c'è l'Austria che piega 1-0 il Montenegro. Stesso punteggio per l'Ucraina che batte la Macedonia.

Nel girone E deve faticare più del previsto l'Inghilterra per vincere sul campo dell'Estonia ma alla fine la squadra del ct Hodgson conquista i tre punti e resta punteggio pieno. Finisce 1-0 a Tallin grazie al gol di Rooney. Il match si accende nella ripresa quando i padroni restano subito in dieci al 48' per l'espulsione di Klavan (doppio giallo) e poi Hodgson decide di aumentare il peso offensivo inserendo Chamberlain e Sterling. Al 74' arriva però da palla inattiva il gol: Rooney è bravissimo a trasformare una punizione scavalcando la barriera col destro a giro e a bucare Pareiko nell'angolino.

Nel gruppo G arriva il secondo pareggio consecutivo per la Russia di Capello, questa volta bloccata sull'1-1 a Mosca dalla Moldova che conquista il primo punto nelle qualificazioni. I padroni di casa faticano per tutto il match e sbloccano il risultato su calcio di rigore al 73': Dzyuba, attaccante dello Spartak Mosca, si conquista e trasforma il penalty dell'1-0. Il vantaggio dura poco perchè un minuto dopo gli ospiti pareggiano con il capitano Epureanu che realizza di testa su azione di calcio d'angolo per l'1-1. In testa al girone c'è l'Austria grazie al successo per 1-0 contro il Montenegro di Vucinic e Jovetic: decide la rete di Okotie.

Nel gruppo C l'Ucraina si porta a 6 punti grazie alla vittoria 1-0 contro la Macedonia: è Sydorchuk a firmare il gol partita nel recupero del primo tempo. In avvio di ripresa il talento Yarmolenko fallisce il raddoppio spedendo sulla traversa un calcio di rigore.