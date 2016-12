Italia U21, Di Biagio: "Non giocheremo per lo 0-0"

18:11 - A Reggio Emilia l'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio si giocherà la qualificazione a Euro 2015 contro la Slovacchia partendo dall'1-1 dell'andata. "Non scenderemo in campo per lo 0-0 - ha dichiarato il ct -, ma per vincere. Abbiamo massimo rispetto per gli avversari, ma abbiamo giocatori tecnicamente bravi e sfrutteremo al massimo le occasioni che creeremo". Il pari in Slovacchia toglie certezze: "Dovremo essere più cinici quando saremo sotto porta".

"Massimo rispetto per i nostri avversari, ma abbiamo giocatori tecnicamente bravi e cercheremo di sfruttare il più possibile, e meglio di quanto fatto all'andata, le occasioni che ci capiteranno. Rispetto alla partita di venerdì dovremo fare più gol quando ci troveremo sotto porta e avere maggiore pazienza nella gestione della palla. Il risultato ottenuto non ci dà sicurezze e non credo che i ragazzi pensino che domani sia semplice".