Genova: Luca Antonini spala il fango dalle strade

Non solo retweet o messaggini: Luca Antonini, calciatore del Genoa, è sceso in strada insieme alla moglie e ha dato una mano ai genovesi colpiti dall'alluvione di giovedì notte. L'ex calciatore del Milan si è recato nella zona più esposta all'esondazione, nei pressi del torrente Bisagno, e ha spalato il fango davanti a un negozio. Antonini, già nelle ore successive all'alluvione, aveva espresso la sua vicinanza alla popolazione: "Vivo a Genova da solo un anno; due giorni fa ho dichiarato che io e la mia famiglia qui ci sentiamo a casa. Oggi soffro come un genovese doc".