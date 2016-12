Euro 2016, qualificazioni: riscatto Spagna, Hamsik lancia la Slovacchia

23:29 - La Spagna riparte. Le Furie Rosse, reduci dal ko con la Slovacchia, si riscattano vincendo 4-0 in Lussemburgo nella terza giornata dei gironi di qualificazione ad Euro 2016. I campioni d'Europa restano -3 proprio dalla Slovacchia, a punteggio pieno nel gruppo C in virtù del 3-1 in Bielorussia: decisivo Marek Hamsik, che sigla una doppietta. Prima vittoria nel girone G per la Svezia, ancora senza Ibrahimovic: col Liechtenstein finisce 2-0.

Alla Spagna serve una prodezza di Silva dopo 27 minuti per sbloccare la gara in Lussemburgo: controllo al limite dell'area ed esterno sinistro al volo che s'insacca vicino all'incrocio dei pali. Il fantasista del City veste poi i panni dell'assistman e mette dentro una palla bassa che Paco Alcacer deposita in rete. Il tris lo cala Diego Costa, con una rabbiosa conclusione da pochi passi che scaccia le critiche piovutegli addosso negli ultimi mesi. Chiude il conto Bernat che, ispirato dal filtrante di Rodrigo, tocca con l'esterno e fa 4-0: Del Bosque può respirare. Le Furie Rosse balzano a quota 6 nel girone C, dominato dalla scatenata Slovacchia. I ragazzi di Kozak vincono anche la terza partita, seppur soffrendo non poco in Bielorussia: mattatore della serata è Marek Hamsik che prima (65') apre le marcature con un piattone nel sette, poi (84') sigla il nuovo vantaggio su errore del portiere dopo il momentaneo pareggio firmato Kalachev (79'). Nel recupero Sestak, lanciato in profondità da Nemec, mette la ciliegina sulla torta. Nel gruppo G la Svezia, ancora senza l'acciaccato Ibra, conquista la prima vittoria dopo due pareggi e acciuffa così al secondo posto la Russia di Capello: in Liechtenstein apre Zengin al 34' con un fortunoso tiro deviato e raddoppia Durmaz al 46' sfruttando una clamorosa svirgolata del portiere Bicer. In campo anche Lituania-Slovenia per il gruppo E, quello comandato a punteggio pieno dall'Inghilterra: gli ospiti vincono 2-0 con la doppietta di Novakovic e agguantano al secondo posto proprio la nazionale di Laszlo.