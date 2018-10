Romina Falconi, la cantautrice apre un centro di ascolto per cuori infranti

Dopo aver messo in musica "Le 5 Fasi del Dolore" Romina Falconi apre un centro d'ascolto per cuori infranti . Da giovedì 11 ottobre a sabato 10 novembre, ogni martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19, la cantautrice sarà presente per un appuntamento "terapeutico". Presso la Galleria Santa Radegonda di Piazza Duomo a Milano, Romina ascolterà le le storie dei fan e le confessioni a cuore aperto.

"Le 5 Fasi del Dolore" (uscito lo scorso 28 settembre) è stato lanciato con una performance collettiva di spose abbandonate in tutta Italia e anticipa l’uscita del nuovo disco nel 2019. "Mi dicono che raramente esprimo quello che sento ma quando lo faccio, lo faccio in modo viscerale. Per me questo è l’unico modo di scrivere. Crudo. Questa volta ho voluto parlare di abbandono" ha dichiarato la Falconi.



"La mia canzone cita il famoso modello sviluppato dalla psichiatra Elisabeth Kübler Ross sull'elaborazione del lutto, dell'abbandono. La paziente sono io. Forse è vero che il maestro migliore è il dolore, ma che me ne faccio della lezione imparata se mi hanno abbandonato? Che me ne faccio di me, se il mio desiderio è distrutto?" ha spiegato.



Il brano è stato lanciato da alcune sposine tristi, che sono subito diventate virali: "Ho pensato di rappresentare l'abbandono nelle piazze di alcune città, nel modo più tenero possibile: una ragazza vestita da sposa, in lacrime. L’abbandono ci fa così paura? Ho voluto fotografare quel momento, descrivendo con precisione chirurgica cosa ho provato durante un abbandono, ridendo e piangendo di me. Volevo essere sincera, a qualunque costo".