Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, asta benefica per una cena con la coppia di "Titanic"

Fan danarosi di "Titanic" e della coppia Jack e Rose? Leonardo DiCaprio e Kate Winslet mettono all'asta una cena davvero esclusiva in loro compagnia a scopo benefico. Durante la serata di gala organizzata dalla Leonardo DiCaprio Foundation che si svolge mercoledì 26 luglio a St. Tropez si scoprirà chi farà l'offerta più alta. L'evento è pensato per un pubblico facoltoso: i biglietti per prendervi parte partono da 8mila dollari a persona.