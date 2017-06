Leonardo DiCaprio è di nuovo single, con la modella Nina Agdal è finita

Leonardo DiCaprio, 42 anni e la splendida modella danese Nina Agdal, 25, sono tornati single e per l'estate 2017 quindi... di nuovo "sul mercato". I due avevano una relazione da appena un anno, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Non si conoscono le reali ragioni della rottura, ma pochi giorni fa il bel Leo era stato avvistato già in compagnia di una sensuale moretta a Malibù...