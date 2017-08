Lady Gaga, ha preso il via il Joanne World Tour

Vancouver è stata la data di apertura dell'atteso Joanne World Tour di Lady Gaga. In una scenografia coloratissima, la popstar ha proposto una scaletta di ventidue brani, con alcuni tratti dall'ultimo disco "Joanne" (Diamond Heart" in apertura e "Million Reasons" in chiusura) oltre alle immancabili hit "Poker Face", "Alejandro", "Paparazzi". Lo show arriverà in Italia per un'unica data, il 26 settembre al Mediolanum Forum di Assago.