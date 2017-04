Lady Gaga, star sul palco e un nuovo singolo a sorpresa

Al Coachella Festival in California la star è stata lei. Sostituta di Beyoncé, incinta e impossibilitata a partecipare, Lady Gaga ha infiammato il pubblico a Indio, con uno show spettacolare. E un regalo speciale per i suoi fan. La cantante ha infatti svelato il suo nuovo singolo "The Cure", (brano non incluso nell'ultimo disco "Joanne", ndr), che, lanciato subito dopo in streaming, ha raccolto immediatamente migliaia di visualizzazioni su YouTube.