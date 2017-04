Lady Gaga chatta su FaceTime col principe William di psichiatria e malattie mentali

In videochat, lui da Kensington Palace lei da Los Angeles, come due amici... di vecchia data. In realtà lui è il principe William e lei Lady Gaga. La conversazione, via FaceTime, è avvenuta qualche giorno fa, dopo le dichiarazioni del principe Harry sul sostegno psicologico a cui ha dovuto ricorrere dopo la morte della madre Diana su consiglio del fratello maggiore. La popstar si è complimentata con William per quanto fatto al fine di abbattere i pregiudizi sul tema e ha raccontato la propria lotta contro la depressione.

The Duke of Cambridge and @LadyGaga join forces to encourage more people to speak openly about their mental health #OKtosay pic.twitter.com/kCuQyS3Svn

Harry, il fratello William e la cognata Kate sono da tempo impegnati nella campagna Heads Together proprio allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica britannica sul tema della salute mentale. Di questo il principe e la popstar hanno parlato "amichevolmente" via videochat. "C’è molta vergogna a parlare di malattia mentale, ti senti come se ci sia qualcosa di sbagliato in te", ha detto Lady Gaga e William, che ha seguito anche lui un percorso di psicoterapia dopo la morte di Lady Diana, le ha fatto eco ribadendo come sia importante non vergognarsi dei propri problemi mentali e di come sia determinante parlarne con la famiglia e con specialisti.



La videochat in cui la "strana coppia" discute di psichiatri e malattie mentali, è stata ripresa e diffusa sui social, diventando subito virale e entrando ufficialmente a fare parte della campagna di sensibilizzazione Heads Together, con lo scopo preciso di aiutare ad eliminare i pregiudizi intorno a questo delicatissimo tema.

Lady Gaga e il principe William si sono dati appuntamento ad ottobre a Londra, quando la popstar sarà nella capitale inglese per una tappa del suo tour.