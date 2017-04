Morte Lady D, il figlio Harry "Io in terapia dopo 20 anni di dolore"

Per riuscire ad affrontare la morte di lady Diana, Harry ha chiesto l'aiuto di uno psicoterapeuta. Lo rivela lo stesso principe in un'intervista esclusiva al quotidiano Telegraph nella quale per la prima volta confessa di aver "messo sotto chiave tutte le emozioni" per quasi vent'anni dopo la perdita della madre. "Mettevo la testa sotto la sabbia, mi rifiutavo di pensare a lei, ma questo non mi aiutava. Mi faceva solo sentire triste".