L'orchestra è formata da giovani e adulti con autismo e disabilità cognitive e da musicisti professionisti formati al metodo. Ha già tenuto più di 50 concerti in Italia e all'estero ed è settimanalmente impegnata nelle prove del repertorio, che è tratto dalla letteratura musicale sinfonica. "La nota in più" si divide in "Senior", composta da 15 musicisti speciali e 18 operatori e musicisti professionisti, e "Junior", formata da 11 persone.



Nelle sedute di formazione realizzate dal centro di Musicoterapia Orchestrale, tutti i componenti dell'orchestra suonano utilizzando gli strumenti dell'orchestra: violini, violoncelli, contrabbassi, timpani, arpe, marimba, campane, percussioni. L'ultima esibizione, che si è tenuta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stata pubblicata in Rete attraverso i canali ufficiali dell'associazione e ha riscosso molto successo.