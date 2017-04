Autismo, Mattarella: istituzioni attente, ma serve impegno di tutti

"Le istituzioni sono ora più attente al tema dell'autismo, come dimostrano gli aggiornamenti dell'assistenza sanitaria. Tuttavia, per raggiungere nuovi traguardi di civiltà, è necessario l'impegno di tutti". Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la giornata della consapevolezza dell'autismo. "Bisogna mettere in campo risorse innovative che consentano di migliorare l'inclusione sociale delle persone autistiche".