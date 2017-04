DonGocò, il rapper psicologo racconta con le rime la dis...abilità mentale

Arriva " ThisAbility ", il singolo 'terapeutico' del rapper-psicologo DonGocò . Tgcom24 offre in anteprima il video di Antonio Turano (questo il suo vero nome), che usa le rime e l'hip-hop come mezzo per l'applicazione pratica di quella che lui stesso ha chiamato " ArteteRAPia ". Una nuova pratica che unisce le sue due grandi passioni: di giorno è infatti uno psicoterapeuta, mentre di notte è alla console di diversi locali romani.

Il singolo "ThisAbility" fa leva su un gioco di parole: basta una maiuscola per passare da “incapacità” a “questa capacità”. Una metafora di come in ogni disabilità siano contenute delle abilità, sulle quali si dovrebbe mettere il focus per non identificare la persona solo con la sue “mancanze”, ma per svilupparne le risorse. Gli psicoterapeuti per aiutare i pazienti da anni ricorrono alle arti, basti pensare alla musicoterapia e all'arteterapia, e l'utilizzo del rap non è altro che una nuova declinazione di queste pratiche.



Il video è stato girato nella casa famiglia Oikos, che ospita adulti affetti da autismo e ritardo mentale grave. Si vede il rapper/psicologo insieme ad ospiti e operatori in una normalissima giornata nella quale, ponendo l'obiettivo sulle capacità di ognuno è impossibile distinguere i "normali" dai "disabili".