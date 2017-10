Gucci Mane e Keyshia Ka’oir, nozze da 2 milioni di dollari: diamanti anche sulla cravatta e torta alta 3 metri

Un matrimonio da quasi 2 milioni di dollari quello tra il rapper americano Radric Delantis Davis, in arte Gucci Mane e Keyshia Ka’oir, la sua fidanzata modella. Sontuoso, esagerato e "total white", ospiti, illustri, compresi. Tra loro molti rapper famosi come Sean “Diddy” Combs, Kim Zolciak-Biermann, Karrueche Tran, 2 Chainz, Rick Ross, Big Sean...

Gli sposi hanno voluto una torta da record: alta oltre 3 metri, con 8mila fiori di zucchero e 2mila e 500 cristalli Swarovski sopra, costata 75mila dollari e tagliata con una spada. E non è tutto. Diamanti sparsi ovunque, al Four Season di Miami, dove si è tenuta la cerimonia e che è stato appositamente allestito per l'occasione e sugli abiti dei due innamorati convolati a nozze, persino sulla cravatta indossata dallo stesso Gucci Mane.