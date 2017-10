Fabio Testi: "A 76 anni sposo Antonella in chiesa"

"A 76 anni ho deciso di sposarmi in chiesa con Antonella, la donna della mia vita. Siamo legati da nove anni e due anni fa ci siamo sposati civilmente a Capri ma ora ho ottenuto dalla Sacra Rota l'annullamento del mio primo matrimonio, e stiamo organizzando di sposarci sul lago di Garda". Così l'attore Fabio Testi ha annunciato in esclusiva a "Chi" , in edicola da mercoledì 18 ottobre, le nozze con la gallerista d'arte Antonella Liguori .

Testi la scorsa primavera finì nei guai per una sua affermazione di dubbio gusto sulle donne del'Est alla trasmissione "Parliamone sabato", che provocò la chiusura del programma e l'allontanamento ella conduttrice Paola Perego. A proposito di quell'episodio spiega: "In tv mica ti chiamano per essere banale, è chiaro che punti a raccontare qualcosa sopra le righe. Gli autori lo sapevano. Ma è stata data la colpa solo a me e a Paola Perego, la conduttrice, forse conveniva di più così".



E tanto per non smentirsi, alla domanda su quale sia la sua opinione sullo scandalo che ha travolto Harvey Weinstein e che fa tremare Hollywood risponde: "Bisogna vedere cosa si intende per molestie, anche un complimento può essere inteso come una molestia. Non penso che un uomo di così grande successo sia un cretino, si sarà fatto avanti dove ha visto che c'era la possibilità di farlo".