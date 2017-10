Stefano D'Orazio: "Per le mie nozze ho riunito tutti i Pooh"

Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva, sul numero in edicola da mercoledì 20 settembre, le immagini delle nozze di Stefano D'Orazio, ex batterista dei Pooh, e l'organizzatrice di eventi Tiziana Giardoni, alla quale è legato da dieci anni. Per l'occasione si è riunita tutta la band più famosa d'Italia, compreso Riccardo Fogli. Per D'Orazio, che ha 69 anni, è stato il primo matrimonio.