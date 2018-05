GionnyScandal: "Sono Emo e canto per risvegliare ricordi, tristi o felici che siano"

La definizione di rapper gli sta stretta: "Non amo le classificazioni". A quella di "Emo" invece si sente sicuramente più vicino: "Emo è un sentimento che ben rispecchia la mia personalità e il mio modo di essere. La mia musica è EMO e deriva da 'Emotional Core', un genere che in Italia non è stato ancora sdoganato".



Il trait-d'union con quelle radici alternative rock è però più che altro "nostalgico": "Prima di intraprendere questa carriera suonavo la chitarra e screamavo in un gruppo Emo-core", racconta Gionny, che ha presentato il suo ultimo lavoro, ad un anno e mezzo dall'ultimo album "Buongiorno. Undici tracce dall'impronta marcatamente pop: "Avrei voluto usare per tutti i brani la chitarra elettrica, ma sono dovuto scendere a compromessi con il mercato italiano, dove l'emotional-core non vende, e io devo vendere, perchè questo è anche il mio lavoro".

Le canzoni, selezionate tra 100 in un arco di un anno e mezzo, alternano ballad elettroniche come "Per sempre", singolo che ha anticipato l'album, in feat con Julia Jean, a brani melodici dal ritmo tropicale come "Il posto più bello", passando per lenti pianistici, come "A domani" e "Ti voglio ancora bene" e trap, come "Hip Hip Urrà", per ricordare allo zoccolo duro che lo segue dai tempi del rap cattivo, che lui è ancora in grado di farlo, anche se: "Non lo sento più mio".