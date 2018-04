Mike Highsnob e il rap bip(op)olare: "Caso umano o figaggine? Il confine è labile"

"Il disturbo è una cosa complessa - dice lui, non vorrei parlarne in modo leggero: nel mio caso mi ha portato ad avere problemi con dipendenze come la droga e il gioco d'azzardo, sul quale sto facendo recupero in particolare negli ultimi mesi". Uno spunto biografico che non intacca lo spirito scanzonato o aggressivo dei brani: "Quando ho messo insieme le canzoni ho sentito questo saliscendi e mi ha ricordato la mia condizione: per me la musica è sempre una terapia, anche quando magari sembra violenta è una forma di sfogo".



Da "Bravo Bravo" a "Kalima" sono quindi pochi i punti in cui Highsnob esce dal personaggio e si apre appieno: "Se un fan è abituato ai miei vecchi banger come 'Fa volare', non puoi subito proporgli un pezzo introspettivo: queste cose vanno inserite poco alla volta. Così ad esempio 'Malandrino' parla certamente di me, quel che racconto è quasi tutto vero, ma lo dico con una chiave ironica". I motivi personali sono insomma da leggere tra le righe, mentre tra dissing feroci e rime aggressive il rapper resta vicino ai clichè dell'hip-hop: "Oggi esce talmente tanta roba ogni giorno che un immaginario forte ti aiuta: mettermi nudo in copertina è un modo per amplificare quello che dico, ma in futuro spero di discostarmi dall'etichetta di trash".