David Beckham, debutto cinematografico deludente in "King Arthur"

"L'unica cosa che posso dire di King Arthur è che David Beckham non sa recitare", scrive su twitter un utente e un altro aggiunge: "Il momento iconico in cui Re Artù estrae la spada dalla roccia è minato dalla presenza di David Beckham...". E così via con commenti e opinioni unanimi sulla pessima interpretazione dell'ex calciatore.



"E' allo stesso tempo divertente, estremamente prevedibile, e assolutamente deprimente che David Beckham sia in re Artù" scrive ancora qualcuno e poi: "Beckham nel film prova come il cast di stuntman in scene cruciali (come in questo caso) non solo siano una scelta stupida, ma rovinino anche il film stesso..."



Nel breve trailer diffuso sui social, il capitano inglese risponde a Re Artù, interpretato da Charlie Hunnam, riguardo ai suoi tentativi di estrarre la spada, Excalibur, dalla pietra. Charlie chiede: 'Dove mi vuoi?'. Beckham risponde con una battuta scritta ad hoc da Ritchie con un gioco di parole sul calcio: "Bouncing on my knee? Whre do you think I want you?". Ovvero: "Rimbalzato sulle mie ginocchia? Dove credi che ti voglia?"