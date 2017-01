David e Victoria Beckham vendono reggia a Los Angeles, di 4mila metri quadrati: manca il campo da calcio

David e Victoria Beckham vogliono vendere la loro "reggia" di Bel Air a Los Angeles, quasi 4mila metri quadrati e pagata nove anni fa 24 milioni di dollari... per trovare qualcosa di più grande. L'"happy family" targata Beckham insomma ha bisogno di più spazio: 6 camere e 9 bagni, una piscina e un terreno di quasi 5mila metri quadrati non bastano più. Manca il campo da calcio per i bambini...

Da tempo i coniugi Beckham lamentano le "ridotte" dimensioni della loro dimora. In particolar modo, avrebbe rivelato una fonte al tabloid The Sun: "Il giardino è troppo piccolo per giocare a calcio ed i ragazzi devono andare dai loro amici, vicini di casa per poter giocare". Davvero un grosso problema, che deve essere risolto al più presto!