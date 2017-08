Né attore né modello, il protagonista del video del nuovo singolo di Cristiano Malgioglio "Mi sono innamorato di tuo marito" è un idraulico. Il brano si annuncia il tormentone dell'estate, è già schizzato in classifica delle radio indipendenti e la clip conta migliaia di visualizzazioni. "Ho scelto una bellezza salentina, con questo caldo ci mancava un bel idraulico per far salire la pressione...", racconta il cantautore a Tgcom24.