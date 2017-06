Sonhos, Cristiano Malgioglio si scontra con Mina

Sta per arrivare il nuovo album di Cristiano Malgioglio, Sonhos, con 11 brani cantati in brasiliano. Il cantautore ha voluto ripercorrere momenti personali e intimi, con cover che gli hanno "segnato il cuore". Brani che però in pochi conoscono e che grazie alla sua magistrale rivisitazione risultano inediti. Uno su tutti è "Sonhos", brano di Peninha, di cui Malgioglio aveva realizzato una versione in italiano per Mina (Sogno, ndr). Tgcom24 offre il video in esclusiva.