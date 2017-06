Cristiano Malgioglio: "La musica mi ha salvato dalla depressione"

In tv appare sempre allegro e un po' sopra le righe, ma in passato Cristiano Malgioglio ha dovuto combattere contro il demone della depressione. Ospite al "Maurizio Costanzo Show" ha infatti svelato: "E' successo dopo la morte di mia madre, sono stati otto anni di inferno. Passavo da un medico all'altro, prendevo antidepressivi e non riuscivo a dormire. Sono guarito grazie alla musica".

"La mia salvezza è stata Cesaria Evora, una cantante di Capo Verde. La musica è importante per chi soffre di depressione ed è bella tutta. Non esiste musica di serie A o serie B" ha concluso Malgioglio.



Parlando del suo celebre brano "Gelato al cioccolato", scritto per Pupo, ha poi ammesso "mi ha portato molti soldi". La canzone del cuore di Platinette è invece un'altra: "Malgioglio ha scritto la canzone più bella del dopoguerra, secondo me. E' 'Testarda io', scritta per Iva Zanicchi. Come abbia fatto a scriverla non si sa... ma l'ha scritta lui!"