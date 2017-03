Cristiano De Andrè, nel nome del padre: riparte il tour in cui canta Faber

"Ogni cinque anni riprendo in mano questo progetto che per me è una sorta di medicina per le anime". Cristiano De Andrè ha presentato il nuovo tour "De André canta De André" , serie di concerti che lo vedranno nei teatri italiani per interpretare un repertorio di nuovi brani del padre che si affiancano a quelli contenuti nei dischi "Vol. 1" e "Vol. 2". Ha rivelato: "Salire sul palco è un modo per stare vicino a lui". Partenza lunedì 6 marzo al Teatro Galleria di Legnano.

Le versioni delle canzoni di Fabrizio De Andrè proposte dal vivo troveranno spazio nel "Vol. 3", disco che uscirà a Natale, in uno speciale cofanetto in cui saranno raccolti anche i due precedenti. Il fulcro del progetto rimane il riarrangiamento dei brani del padre in chiave musicale world. Una specie di continuità con la contaminazione lirica di cui è stato protagonista Faber in una parte della sua carriera. "Questo è un progetto che mi ha permesso e mi permette di portare avanti l’eredità artistica di mio padre caratterizzandola però con nuovi arrangiamenti che possano esprimere la mia personalità musicale e allo stesso tempo donino un nuovo vestito alle opere".



Cristiano ha ammesso "Vorrei portare in Europa e anche oltreoceano queste canzoni per far conoscere mio padre". Dopo l'autobiografia uscita lo scorso anno che racconta molto di lui, è molta la carne al fuoco nel suo futuro artistico: un'opera rock, un nuovo disco inedito prima di tornare a un nuovo progetto sul padre e un film scritto che attende un produttore per la realizzazione.



Durante la conferenza stampa Cristiano De André si è preso un minuto per ribattere a quanto detto dalla figlia: "Tutto quello che dice mia figlia Francesca è falso", ha detto, aggiungendo: "Sono addolorato per quello che lei sta facendo".



Queste le prime date confermate del tour 2017:

6 marzo – Teatro Galleria – Legnano (Mi)

7 marzo – Obi Hall – Firenze SOLD OUT

18 marzo – Teatro Mandanici – Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

28 marzo – Auditorium Manzoni – Bologna

20 aprile – Teatro Ponchielli – Cremona

21 aprile – Creberg Teatro – Bergamo

27 aprile – Teatro Regio – Parma

28 aprile – Teatro Lyrik – Assisi

11 maggio – Teatro Auditorium Santa Chiara – Trento

12 maggio – Gran Teatro Geox – Padova

19 maggio – Teatro Verdi – Montecatini

20 maggio – Teatro Colosseo – Torino

22 maggio – Teatro Verdi – Pordenone

14 ottobre – Teatro Olimpico – Roma