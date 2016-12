Lady Gaga gira in reggiseno

11:11 - Capelli raccolti, reggiseno in vista, coperta solo da un velo. Lady Gaga si è tolta la parrucca riccia e nera e si è presentata al naturale. La popstar ama stupire e questa volta lo fa non tanto per il nude look, quanto per la scelta di girare per le vie di New York con l'inseparabile cagnolina Asia senza trucco e con un'acconciatura che la fa sembrare più grande dei suoi 28 anni. Davvero irriconoscibile.